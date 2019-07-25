Москва, , 11:46 — REGNUM

Новые кадровые центры «Моя работа» и «Моя карьера», открытые в Москве в 2019 году, помогли трудоустроить более 22,5 тысячи человек. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

В сообщении приведены данные Роструда, по которым уровень безработицы в столице один из самых низких в РФ — 0,4%. Уровень напряжённости на рынке труда ещё ниже 0,3%.

С 2019 года Москва занимается модернизацией городской системы занятости населения. Город пытается заменить подход помощи в трудоустройстве «в пользу индивидуальной помощи каждому соискателю».

«Для этого в столице внедрили новую инфраструктурную модель, которая включает три основных элемента: службу занятости, флагманские центры занятости «Моя работа» и специализированный центр занятости «Моя карьера», — говорится в информации.