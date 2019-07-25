Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM

Ростовская область готовится отметить День военно-морского флота. В рамках празднования 27 июля пройдёт регата под названием «Таганрог — первая военно-морская база России», также запланированы выступления пограничников. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 25 июля.

«Таганрог — уникальное место, неразрывно связанное с морем, военным флотом, великими событиями в истории Родины. Город стал первой военно-морской базой России, первым российским портом на открытом морском побережье и первым в России городом, построенным по регулярному плану», — уточнила организатор, гендиректор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота.

Напомним, что Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится 28 июля, в День Военно-морского флота России. В параде будет задействовано 10 парадных расчётов, более 40 подводных лодок, катеров, кораблей, а также более 40 воздушных судов.

Также по теме: Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде