Липецк, , 11:27 — REGNUM

Липецкий авиационный центр получил от военной прокуратуры Западного военного округа представление за видеоролик, снятый на его территории в 2017 году, сообщил «Коммерсантъ».

Видеоролик был посвящён топ-менеджерам ГК «Трио», в состав которого входила нынешний мэр Липецка Евгения Уваркина. По сюжету руководство группы приезжает к вертолёту Ми-8, садится в него и устраивает праздник в кабине. Проверить видеоролик на нарушения прокуратуру просил депутат облсовета Олег Хомутинников. Военные объяснили, что вертолёт с менеджерами не поднимался в воздух — все сцены были отсняты на земле, а кадры с полётом и открывающимися внизу пейзажами были добавлены при монтаже. Однако нарушение прокуратура всё же нашла — в начале ролика машины проехали по взлётно-посадочной полосе, за что авиацентр и получил представление от прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Евгения Уваркина была назначена врио главы администрации Липецка после отставки Сергея Иванова. До этого она являлась учредителем и председателем правления группы компаний «Трио», руководителем наблюдательного совета СПССК «Объединённые производители молока», председателем совета директоров Ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. 25 июня по итогам конкурса Уваркина была официально назначена мэром Липецка.

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