Барнаул, , 11:16 — REGNUM

Увлечение жителей России приложением FaceApp, которое может изменить внешность, объясняется желанием заглянуть в будущее и страхами людей, сообщает 25 июля пресс-служба Алтайского госуниверситета со ссылкой на декана факультета психологии и педагогики Ольгу Любимову.

«Во-первых, это желание заглянуть в будущее. Во-вторых, таким образом наши соотечественники борются со своими страхами. Данный метод мотивирует сдвинуться с мертвой точки в настоящем и тем самым улучшить показатели в будущем», — считает эксперт.

Также, по её словам, некоторые пользователи просто поддерживают «модную тенденцию, запущенную российскими знаменитостями».

Сегодня 37 млн жителей России ежедневно проверяют свой аккаунт, читают новости и загружают фото. Средний возраст пользователей составляет 35 лет, при этом большинство из них предпочитает «стариться», добавляя себе седину и морщины.

Читайте также: Хакеры воспользовались популярностью «состаривающего» приложения FaceApp