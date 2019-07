Вена, , 11:10 — REGNUM

Издательская компания THQ Nordic анонсировала шесть новых проектов, которые она представит на будущей выставке Gamescom 2019. Об этом 24 июля сообщил портал Gematsu.

Мероприятие пройдет в период с 20 по 24 августа 2019 года в выставочном центре Кёльнской торговой ярмарки. Геймерам представят следующие проекты: Biomutant, Desperados III, Destroy All Humans!, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom и Darksiders Genesis. Последние две игры выйдут не только на платформах PS4, Xbox One и ПК, но и на консоли Switch.

THQ Nordic также представит на Gamescom 2019 некую игру, о которой компания расскажет геймерам позже. Кроме того, отмечается, что на выставке издатель покажет три новые игры «за закрытыми дверями».

Напомним, в мае 2019 года стало известно, что THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes. Этой компании принадлежали такие франшизы, как Gothic, Risen и ELEX.

