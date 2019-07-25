Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 10:48 — REGNUM

На Ямале жителям обрушившегося в Лабытнанги дома предоставят социальные выплаты на приобретение нового жилья. Сошедшее со свай здание признано аварийным и не подлежащим восстановлению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Напомним, 12 июля 2019 года в городе Лабытнанги произошло частичное обрушение 12-квартирного жилого дома 1988 года постройки. Без крыши над головой в одночасье оказались 39 человек.

В ходе опроса жильцов рухнувшего дома было установлено, что один житель обращался в управляющую компанию в связи с проседанием свайного основания здания. Но, несмотря на ежегодные сигналы от управляющей компании в администрацию города об износе фундамента дома на 85%, мэрией, являющейся собственником части квартир в доме, мер к обследованию здания не принималось даже на предмет необходимости проведения капитального ремонта.

После обрушения дома три должностных лица горадминистрации Лабытнанги привлечены к дисциплинарной ответственности. Дом был признан аварийным, жителям предоставлены квартиры из маневренного фонда. После поступления в бюджет Лабытнанги денег из региональной казны пострадавшим будет предоставлена социальная выплата на приобретение нового жилья.

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