Оренбург, , 10:33 — REGNUM

В Оренбургской области за первое полугодие 2019 года выросло число производств, согласно которым детей-сирот обеспечили жильем. Рост составил 57%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с УФССП по региону.

С начала 2019 года судебные приставы исполнили 101 производство, тогда как за первое полугодие 2018 года — 64. Суд вынес решении о том, что администрации муниципальных образований обязаны представить жилье в собственность детям — выпускникам детских домов. Обладателями собственной недвижимости стали жители Бугурусланского, Абдулинского, Красногвардейского, Соль-Илецкого и Оренбурга.

Напомним, в 2018 8оду с службе судебных приставов находилось 426 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Из них фактически было исполнено за год 146 дел, по которым каждый взыскатель получил квартиру.

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