Москва, , 10:32 — REGNUM

Более 70% российских предпринимателей контролируют рабочий процесс, находясь в отпуске. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного VK Business и исследовательской компании ResearchMe.

Работа не отпускает

«Даже в отпуске больше 70% бизнесменов контролируют рабочий процесс, отвечают на письма и звонки», — говорится в исследовании.

Отмечается, что 50% предпринимателей остаются на связи со всеми без исключения, а около трети реагирует только на важные сообщения. Вместе с тем 12% не следят за своей командой, а 8% — отключают мобильный телефон, передает ТАСС.

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В опросе приняли участие более 1,5 тыс. предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», 44% жителей России в 2019 году проведут летние отпуска дома. При этом 53% из них заявили, что никуда не поедут отдыхать из-за нехватки денег. 14% опрошенных сказали, что им помешают выехать за пределы своего города или села семейные дела, работа (14%), или другие причины.

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