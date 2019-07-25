Москва, , 10:26 — REGNUM

Температура воздуха в Москве 25 июля прогреется до 23 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Столичный регион окажется в тёплом секторе ложбины циклона атлантического происхождения, из-за чего в небе соберутся массивы кучево-дождевых облаков при температурном фоне чуть ниже многолетней нормы», — говорится в прогнозе.

Днём будет облачно с прояснениями, ожидается короткий дождь с грозой. Температура воздуха составит от 21 до 23 градусов. В Московской области — от 19 до 24 градусов. Ветер восточные до 9 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в конце июля в отдельных регионах европейской части может выпасть мокрый снег. В воскресенье, 28 июля, по европейской части России начнет быстро распространяться тропосферная ложбина из Арктики.

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