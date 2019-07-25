Банжул, , 10:24 — REGNUM

Бывший лейтенант армии Гамбии Малик Джатта признался в причастности к убийствам 50 беженцев в 2005 году. Об этом передает ВВС Africa.

Мужчина дал показания перед комиссией справедливости и согласия (TRRC), которая расследует преступления, совершенные во время 22 лет нахождения Яхья Джаммеха у власти.

По словам экс-военного, преступный приказ ему отдал действовавший тогда президентстраны Я. Джаммех, который якобы опасался того, что прибывшие беженцы намерены совершить государственный переворот.

Ранее Джатта признался в причастности к убийству в 2004 году журналиста Дейды Хьдара. Мужчина заявил, что за убийство журналиста ему заплатили 1000 долларов США.

С 2017 года Джаммех живет в Экваториальной Гвинее, где он получил убежище после проигрыша на выборах в своей стране. Экс-президент отрицает то, что приказал убить беженцев и журналистов.