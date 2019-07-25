Южно-Сахалинск, , 10:05 — REGNUM

На рыболовецком судне «Сянхайлинь-8», принадлежащем сахалинской компании «Северо-восточная рыболовная компания», которое в настоящее время находится в порту города Вонсан в Северной Корее, заканчиваются запасы воды, продуктов питания и топлива. Об этом сообщил представитель компании-судовладельца.

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Напомним, судно было задержано Северной Кореей 17 июля, морякам запрещено покидать каюты. Всего на борту сейнера было 17 человек, все они также задержаны.

«Сейчас направлены все силы, чтобы ускорить проведение проверки, чтобы судно скорее вернулось домой», — приводит ТАСС слова представителя «Северо-восточной рыболовной компании».

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Власти Сахалина готовы помочь в спасении моряков из Северной Кореи

Ранее правительство Сахалинской области заявило о готовности помочь в рамках своих полномочий в возвращении на Родину российских моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту было задержано КНДР 17 июля. Большая часть членной экипажа — граждане РФ, двое — граждане Южной Кореи. Северокорейские власти обвиняют моряков в незаконном пересечении госграницы.

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