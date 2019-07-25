Киншаса, , 10:05 — REGNUM

Всемирный банк готовит пакет грантов и кредитов на сумму 300 миллионов долларов США для поддержки борьбы со смертоносным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Банка от 24 июля.

Представители банка заявили, что средства профинансируют около половины нового плана реагирования на вспышку лихорадки Эбола, который должен быть согласован конголезским правительством и международным консорциумом на следующей неделе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что на борьбу с лихорадкой Эбола в ДР Конго потребуются «сотни миллионов» долларов до конца этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия лихорадки Эбола разразилась в ДР Конго августе 2018 года. С того момента погибли более 1600 человек.