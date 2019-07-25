Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 10:01 — REGNUM

На Ямале во время капитального ремонта огромные трещины в здании строители заполнили монтажной пеной. Прокуратурой организовано проведение проверки сигналов граждан о заливке трещин многоквартирного дома неподобающим для этого материалом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Девятиэтажный дом расположен в городе Надыме по улице Оруджева. В нём из-за просадки грунта произошла деформация помещений. В доме проводили работы по стабилизации фундамента, а жильцов переселили в маневренный фонд. В августе жители девятиэтажки должны были вернуться в свои квартиры. Однако, при беглом взгляде на ремонт, они заметили, что трещины здания заполнены монтажной пеной. Жильцы дома обратились в прокуратуру и требуют повторной экспертизы ремонта. Отмечается, что капитальный ремонт «запененного» дома осуществляется строительной организацией на основании контракта, заключенного с горадминистрацией Надыма.

Прокуратура ЯНАО инициировала проверку качества ремонта, к ней привлекли специалистов службы государственного строительного надзора региона.

«По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка законности расходования бюджетных средств, качеству выполненных работ, их соответствия проектно-сметной документации, а также обоснованности взимания с жильцов платы за жилищно-коммунальные услуги», — сообщает прокуратура ЯНАО.