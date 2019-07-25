Москва, , 09:51 — REGNUM

Министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова навестила находящуюся на излечении в Москве избитую семилетнюю девочку Аишу А. Чиновница проведала ребенка, поговорила с лечащими врачами. По ее словам, общее состояние девочки удовлетворительное, пишет «Интерфакс-Юг».

В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где с 5 июля на лечении находится девочка, ИА REGNUM рассказали, что на фоне уменьшения интенсивной терапии состояние Аиши стабильно.

«У врачей еще есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений», — говорится в сообщении лечебного учреждения.

Напомним, семилетнюю девочку из Ингушетии доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве после проведенной операции в больнице Назрани. Ребенок попал туда с серьезными травмами, нанесенными родной тетей. Женщина избивала ребенка чуть не до смерти. На теле были следы ожогов, гематомы, врачи обнаружили даже переломы ребер и повреждения позвоночника.

В настоящее время истязательница находится под следствием, она задержана и помещена на два месяца в СИЗО.

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