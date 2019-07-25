Рязань, , 09:50 — REGNUM

Выбрать символ Рязанской области предложили жителям региона активисты местного отделения Общероссийского народного фронта в специальном опросе. Голосование проводят в рамках проекта «С чего начинается Родина» — он призван повысить туристическую привлекательность области, уточнили 24 июля в пресс-службе рязанского ОНФ. Организаторы уверены, что проект также повысит интерес у рязанцев к своему региону, истории края, выдающимся личностям.

«Результаты опроса мы направим местным и региональным властям для разработки проектов брендирования территорий с целью привлечения новых жителей, туристов и инвесторов», — рассказала член регионального штаба ОНФ, создатель туристского проекта «Я вам покажу» Ксения Паначева.

Проголосовать предложено за одну из восьми позиций. Кроме известных земляков (Евпатий Коловрат, Сергей Есенин, Олег Рязанский, Надежда Чумакова, Иван Павлов) в списке есть купола Успенского собора в рязанском Кремле, фестиваль «Небо России» и даже ВДВ.