Якутск, , 10:08 — REGNUM

Административное дело в отношении журналиста Михаила Романова в Якутии не стоило выеденного яйца, вынесенное решение суда нивелирует уважение и доверие к судебной системе, прокомментировал итог судебного заседания политолог Виталий Обедин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Журналистское сообщество Якутии разочарованно позицией городского суда столицы региона.

«Разочарован и изумлён позицией Якутского городского суда, который признал виновным Романова в «злоупотреблении свободой информации» за фразы «Большой Брат бдит и читает все комментарии» и «каждый может попасть в жернова государственной машины», — считает Обедин.

Обедин надеется, что Верховный суд Якутии, в котором будет обжаловаться вынесенный приговор, проявит иную позицию по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению суда Якутска журналисту Михаилу Романову за злоупотребление свободой слова назначен штраф в сумме 30 тыс. рублей.