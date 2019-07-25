Калуга, , 09:26 — REGNUM

45 тысяч человек трудится в сфере торговли и бытового обслуживания населения Калужской области, что составляет более 17% от общей численности занятых в экономике региона. Об этом в преддверии Дня работников торговли сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве конкурентной политики.

По информации ведомства, данная отрасль объединяет порядка 14 тысяч объектов торговли, общественного питания и сферы бытового обслуживания. В настоящее время на прилавках магазинов всё больше присутствует продукции местных производителей. Районные потребительские общества осуществляют выездное торговое обслуживание 500 отдалённых малонаселенных сёл и деревень. Так, вместе с ведущим кредитным учреждением области реализуется проект «Мультисервисный офис», благодаря которому жителям отдаленных населенных пунктов доставляют продукты питания.

Калужская область занимает шестое место в ЦФО по обороту розничной торговли на душу населения»