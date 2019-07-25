Пенза, , 09:25 — REGNUM

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев внёс представление руководителю Верхне-Волжского бассейнового водного управления (ВВБВУ) Росводресурсов. Речь идёт о нарушениях, которые допущены должностными лицами в Пензенской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Представление касается нарушений федерального законодательства, которые допущены при оказании государственных услуг должностными лицами отдела водных ресурсов по Пензенской области ВВБВУ. По данным надзорного ведомства, не всегда соблюдался установленный порядок утверждения для водопользователей нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты — к примеру, нормативы принимались при отсутствии согласования с уполномоченными федеральными органами, подтверждения полномочий представителей юрлиц, выписок из ЕГРЮЛ.

«В отдельных случаях территориальным органом нормативы допустимых сбросов утверждались на более короткие сроки, чем установлено федеральными правилами», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также обращают внимание «многочисленные факты несвоевременного вручения заявителям итоговых решений при оказании государственной услуги».

Сергей Зайцев потребовал от руководителя ВВБВУ «устранить нарушения, причины и условия, способствовавшие допущенным нарушениям закона».

Отметим, Верхне-Волжское бассейновое водное управление является территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня. Ведомство оказывает государственные услуги и выполняет функции по управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов в границах бассейнов рек Волги до границы Татарии, Угличского, Рыбинского, Горьковского, Чебоксарского и Куйбышевского водохранилища, на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Пензенской, Нижегородской областей, Чувашии, Марий-Эл и Мордовии.