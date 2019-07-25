Оренбург, , 09:22 — REGNUM

В Оренбургской области бьют тревогу — реки мелеют. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минстрое, за последние 50 лет 2019 год характеризуется как один из самых маловодных, что обусловлено рядом природных факторов.

Среди причин обмеления названы весенний паводок, специфика питания степных рек, климатические особенности региона. Все эти факторы оказали большое влияние на ситуацию, когда реки, в том числе главная водная артерия — Урал с его притоками и старицами, резко обмелели.

Специалисты указывают на необходимость руслоочистительных работ на реке Урал в границах Оренбурга. В минстрое области отметили, что в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в период 2023—2024 годов планируется провести мероприятия, направленные на улучшение санитарно-гигиенического состояния водного объекта, а также увеличение пропускной способности участка русла реки Урал протяженностью не менее 7 км в границах регионального центра.