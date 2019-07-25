Якутск, 25 июля 2019, 09:15 — REGNUM
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Госдуме предостерегли власти Якутии из-за «дела Романова»
Суд 25 июля рассмотрел дело Романова по существу и назначил наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.
Михаил Романов, журналист газеты «Якутск вечерний» намерен обжаловать решение, сообщили его коллеги в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, в статье журналиста усмотрели признаки злоупотребления свободой информации. Автор писал о бывшем сотруднике Северо-Восточного федерального университета Антоне Аммосове. Протокол на Романова «за воздействие на подсознание» составил участковый Рушан Алимов.
«Дело против якутского журналиста — это пример того, как неугодный голос пытаются заглушить административными рычагами», — считает депутат Госдумы РФ Леонид Левин («Справедливая Россия»).