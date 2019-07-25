Кемерово, , 09:13 — REGNUM

На базе губернаторской кадетской школы-интерната МЧС в Кемеровской области отдыхают дети из районов Иркутской области, пострадавших от опустошительного наводнения. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

24 июля там прошли тактические учения по пожарной безопасности, рукопашному бою и стрельбе.

«Дети из Иркутска активно участвовали в тушении пожара, стрельбе и других соревнованиях… Дополнительный позитив дети получили от региональных предприятий легкой промышленности, которые передали им спортивные костюмы, футболки, шорты, комплекты нательного белья», — сообщили в правительстве.

Побывал на базе и губернатор региона Сергей Цивилёв, покатав детей на мотоциклах.

Напомним, наводнение в Приангарье началось в конце июня после обильных дождей. Вышедшие из берегов реки затопили более 10 тыс. домов в десятках городов, где проживали около 38 тыс. человек. В регион два раза приезжал президент Владимир Путин, отметив, что ликвидация последствий наводнения идёт плохо.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что детей из пострадавших районов принимают соседние регионы, а также Монголия.

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