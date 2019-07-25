Грозный, , 09:11 — REGNUM

Информация о массовых казнях в Чечне является ложной и абсурдной. В Чечне просто не могло произойти такого, потому что это не соответствует традициям чеченского народа. Ни одна семья никогда не допустит посягательства на свободу своих близких. Об этом заявил помощник главы Чечни, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«Все это абсурд и бурная фантазия, ничего из этого не соответствует действительности», — приводит его слова ТАСС.

Дудаев напомнил, как после обвинения властей Чечни в том, что на территории республики имеются незаконные тюрьмы, в субъекте побывала группа правозащитников. Обследовав указанные журналистами районы, они уехали ни с чем, так и не найдя секретных тюрем.

Напомним, в июле 2017 года «Новая газета» рассказала, что в Чечне были убиты 27 местных жителей, которых задержали по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. 23 июля 2019 года в «Новой газете» была опубликована статья с расследованием этих событий, в которой говорится, что задержанные содержались в подвале под спортивным залом полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

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