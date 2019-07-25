Алма-Ата, Казахстан, , 09:00 — REGNUM

На покупку школьной формы малообеспеченным семьям в Алма-Ате выделят 260 млн тенге ($675 тыс.). Об этом 25 июля заявила руководитель городского управления образования Гульнар Ходжабергенова, сообщает издание InformBuro.

По её словам, на выделенные средства планируется одеть 15 612 детей. Глава управления отметила, что школьная форма для учеников 1−4 классов стоит 15 тыс. тенге ($39), для 5−8 классов — 18 тыс. тенге ($46,8), для 9−11 классов — 20 тыс. тенге ($52).

Ходжабергенова напомнила, что в 2018 году на покупку формы для 14 250 детей из малообеспеченных семей было выделено 140 млн тенге ($364 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля глава управления образования Нур-Султана Ануар Жангозин заявил, что средняя стоимость школьной формы вместе с обувью составляет примерно 30 тыс. тенге ($78).

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