Грозный, , 08:51 — REGNUM

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев. Чеченский лидер пригласил его на работу, увидев видеозаписи в интернете, в которых мальчик рассказывает, как он мечтает охранять главу республики. О приеме на работу Кадыров рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. <…> Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» — написал глава Чечни.

Он отметил, что мальчик очень смел и решителен, он хочет стать настоящим защитником и воином.

«Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тут же обеспечил его полным обмундированием и амуницией.<…> Курировать работу моего охранника будет помощник главы ЧР, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев», — рассказал Кадыров.

Он также отметил, что всё необходимое оружие и транспорт для нового командира Магомеда-Эми Газиева закуплено в детских магазинах Грозного.

https://www.instagram.com/p/B0T9NmloZEt/