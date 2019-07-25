Улан-Удэ, , 08:50 — REGNUM

Будущие матери из районов Бурятии приезжают рожать в перинатальный центр в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, так происходит из-за проблем с кадрами в районных больницах.

«Качество медицинского обслуживания в перинатальном центре несравнимо с центральной больницей. Мы проводили экскурсии в перинатальном центре для будущих мамочек из Прибайкальского района. Почти все женщины выбирают центр в Улан-Удэ», — отметила замминистра здравоохранения республики Наталья Логина на заседании Консультативного совета женщин при главе Бурятии.

В совете считают, что для решения проблемы районам необходимо подумать над мерами по поддержке специалистов. В частности, по мнению замминистра, серьёзной поддержкой могло бы стать предоставление служебного благоустроенного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 42 фельдшерско-акушерских пункта в сёлах Бурятии остаются неукомплектованными из-за недостатка врачей. При этом износ медицинского оборудования достигает 75%. Всё это привело к тому, что для многих сельчан медицинское обслуживание стало фактически недоступным.

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