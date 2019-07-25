Сеул, , 08:50 — REGNUM

В Южной Корее продолжает увеличиваться число людей, отменяющих свои поездки в Японию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей туристической компании We Make Price.

По их словам, после объявления об ужесточении экспортного контроля число отмененных авиабилетов из Южной Кореи в Японию увеличилось в пять раз.

В четвертую неделю июня жители Южной Кореи отменили 9% бронирований, в первую неделю июля отмена броней увеличилась до 15%, во вторую неделю — до 36%, в третью — до 44%.

Известно, что до ужесточения экспорта Японией в Южную Корею, в июне 2019 года Осака, Фукуока и Токио входили в список самыми популярных направлений среди жителей страны.

По данным туристической компании, бронирование авиабилетов до Фукуоки сократилось на 46%, до Осаки — на 36%. Однако бронирование билетов до Гонконга, напротив, увеличилось на 279%, до Сингапура — на 200%.

«Все больше людей продолжают отменять бронирование авиабилетов до Японии и все меньше людей интересуется данным туристическим направлением», — сообщили представители компании.