Верхний Уфалей, Челябинская область, , 08:39 — REGNUM

В южноуральском Верхнем Уфалее завершён первый этап реконструкции детского парка. Работы были выполнены в 2018 году.

Благоустройство шло в рамках областного проекта «Формирование комфортной городской среды». На работы ушло 9 млн рублей. Теперь здесь стоят урны, скамейки, малые игровые формы, а также уложена тротуарная плитка. Кроме того, заменили ограждение и создали освещение.

В 2019 году работы продолжат. В результате город обретёт комфортное и современное место для отдыха и общения, обещают в пресс-службе губернатора.