Вена, , 08:43 — REGNUM

24 июля температурные рекорды были побиты сразу в трех странах Европейского союза, передает австрийский канал ORF.

В Нидерландах в населенном пункте Гилзе-эн-Рейен температура поднялась до 38,8 градуса по Цельсию, побив рекорд 1944 года — 38,6 градуса. В соседней Бельгии впервые был объявлен красный уровень тревоги из-за жары. На военном аэродроме Кляйне-Брогель во Фландрии градусник показал 38,9 градуса — это на 0,1 больше, чем в 2018 году.

Самая высокая температура была зафиксирована на северо-западе Германии. В Гайленкирхене температура достигла рекордной отметки в 40,5 градуса. Однако не исключено, что и этот рекорд может пасть уже в ближайшее время: во второй половине недели в Рурской области, в Сааре и в Мозельской долине метеорологи прогнозируют до 41 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине недели жара установилась в северной части Испании. Там температура также превысила 40 градусов.

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