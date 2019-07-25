Хабаровск, , 08:34 — REGNUM

На сегодняшний день из палаточного лагеря на территории туристического комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края, в котором произошёл смертельный пожар, вывезены все отдыхавшие в нём дети. Об этом сообщила представитель администрации лагеря.

Она уточнила, что некоторых детей забрали родители, сообщает ТАСС. Остальных автобусами доставили в спорткомплекс «Орлан» в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова заявила о необходимости перевезти детей из лагеря «Холдоми» в Приморский край, во Всероссийский детский центр «Океан». По мнению Кузнецовой, там дети смогут быстро прийти в себя после пережитого ужаса.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в палаточном лагере под Хабаровском вспыхнул ночью 23 июля. Огонь полностью уничтожил 20 из 26 палаток, в которых проживали дети. Четверо детей погибли, ещё четверо получили незначительные травмы.

Следователи начали выяснения причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Президент России Владимир Путин пообещал лично ознакомиться с материалами расследования трагедии в палаточном лагере.

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