Туркестан, Казахстан, , 08:37 — REGNUM

Коммунальные службы Арыси Туркестанской области Казахстана восстановили 80% повреждений в канализационной системе. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе регионального акимата (администрации).

Отмечается, что в настоящее время системы электро‑ и водоснабжения приведены в нормальный режим работы. В акимате уточнили, что во время чрезвычайной ситуации повреждения магистральной трубы водопровода произошли в четырех местах.

Кроме того, коммунальные службы отремонтировали десять повреждений линий электропередач и восстановили одну водонасосную установку. Идет также восстановление здания котельной.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в Арыси завершили восстановление 1870 домов, поврежденных во время взрывов боеприпасов 24 июня 2019 года. Всего в городе повреждения получили более 7 тыс. домов.

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