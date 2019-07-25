Биробиджан, , 08:47 — REGNUM

Размещение придорожных камер фотовидеофиксации происходит в Еврейской области с нарушением регламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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ООО «Безопасные дороги ЕАО», которое является оператором камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, вопреки официально заявленному количеству установленных на трассе «Чита — Хабаровск» 8 камер, выставило ещё одну в никак не обозначенном месте. Кроме того, одна из «официальных» камер находилась в 3 км от заявленного и обозначенного места, пишет издание «Время Биробиджана».

Директор ООО «Безопасные дороги ЕАО» пояснил, что камера была перемещена из-за проведения дорожных работ. Разъяснить происхождение неучтённой камеры он не смог.

Ранее на Госсовете, посвященном безопасности дорог, президент России Владимир Путин потребовал не прятать камеры фотовидеофиксации, так как они устанавливаются для сохранения жизни людей, а не для наживы операторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросу развития автодорог заявил, что для улучшения качества дорог каждому региону России в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу.