Сеул, , 09:18 — REGNUM

Работники сферы обслуживания в Южной Корее — главным образом, курьеры и продавцы — объявили о бойкоте продукции, произведённой в Японии. На такой шаг протестующие пошли на фоне введения Токио ограничений на экспорт в Южную Корею материалов и компонентов для производства микросхем и электроники, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее к бойкоту присоединились и обычные граждане, отказавшиеся от покупок японских товаров. Что касается курьеров, то они не будут доставлять одежду под брендом Uniqlo из-за того, что ранее один из руководителей компании осудил бойкот. В то же время, работники трёх крупнейших торговых сетей в Южной Корее — E-Mart, Lotte Mart и Homeplus отказались рассказывать покупателям о японских товарах и убирают их с прилавков. Таким образом протестующие рассчитывают отомстить правительству Японии и заставить его отменить экспортные ограничения.