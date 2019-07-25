Хартум, , 09:04 — REGNUM

Сотни студентов университетов Судана вышли на демонстрации в городе Хартум с лозунгами, критикующими военные власти страны. Граждане требуют справедливости в отношении людей, погибших во время протестов против бывшего Президента Судана Омара аль-Башира.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, студенческие демонстрации прошли через несколько дней после подписания договора между оппозицией и Военным Советом о создании переходного правительства.

Протесты были организованы Суданской профессиональной ассоциацией, которая изначально возглавляла кампанию против свергнутого президента Омара аль-Башира.

Часть демонстрантов выкрикивали лозунги о нежелании получать компенсации от правительства, другие же требовали осуждения сотрудников органов безопасности, причастных к убийству граждан во время акций протестов.