Хартум, 25 июля 2019, 09:04 — REGNUM
Сотни студентов университетов Судана вышли на демонстрации в городе Хартум с лозунгами, критикующими военные власти страны. Граждане требуют справедливости в отношении людей, погибших во время протестов против бывшего Президента Судана Омара аль-Башира.
По информации новостного агентства RFI Kiswahili, студенческие демонстрации прошли через несколько дней после подписания договора между оппозицией и Военным Советом о создании переходного правительства.
Протесты были организованы Суданской профессиональной ассоциацией, которая изначально возглавляла кампанию против свергнутого президента Омара аль-Башира.
Часть демонстрантов выкрикивали лозунги о нежелании получать компенсации от правительства, другие же требовали осуждения сотрудников органов безопасности, причастных к убийству граждан во время акций протестов.