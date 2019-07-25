Киншаса, , 08:32 — REGNUM

Министерство здравоохранения ДРК сообщило, что в провинциях Северное Киву и Итури выявлено 14 новых случаев заболевания вирусом Эбола. Случаи заражения зафиксированы в городах Бени, Мандима и Мутванга.

Борьба с Эболой. Африка

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, еще шестеро человек, зараженных Эболой, скончались. Отмечается, что каждый день около 12 человек в ДРК заболевают вирусом Эбола.

Напомним, что вирус Эбола стал причиной смерти более 1700 человек.

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила «чрезвычайную ситуацию» из-за вспышки Эболы в ДРК.