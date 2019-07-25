Джуба, , 08:26 — REGNUM

Президент Южного Судана Сальва Киир запретил жителям страны исполнять национальный гимн не в присутствии него самого.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», Министр информации Южного Судана и официальный представитель правительства Майкл Макуэй рассказал об этом СМИ 23 июля. Как сообщается, теперь гимн будет исполняться во время мероприятий, на которых присутствует Президент, а также в посольствах страны.

Макуэй добавил, что указ об этом был издан Кииром во время заседания Совета министров Южного Судана, проходившего в начале этой недели.

По его словам, также гимн будет разрешено исполнять также в начальных и средних школах в образовательных целях.

Макуэй отметил, что теперь исполнение гимна главами государственных учреждений без особой на то причины считается его злоупотреблением.

«Гимн принадлежит лишь Президенту страны и разрешается его исполнять только на мероприятиях, посещаемых им», — подчеркнул Министр.