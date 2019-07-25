Вена, , 08:06 — REGNUM

Несколько дней назад в австрийской прессе появилось сообщение об обнаружении тайной мечети в здании заброшенной фабрики в Вене. Руководители «Исламского центра Имама Саджада» отвергают подозрение в незаконном использовании здания, пишет газета Heute 25 июля.

Полиция провела рейд в здании, где была обнаружена молельная комната. Руководители центра уверяют, что эти помещения не используются как мечеть: в них лишь иногда проходят торжества и совместные трапезы.

«У нас нет имама, и молимся мы только иногда по четвергам. Мы нормальное объединение с членами из Пакистана», — заявил заместитель председателя центра Сайед Гулам Хуссейн Накви газете Heute.

Представители Исламского религиозного общества Австрии (IGGÖ) также посетили это тайное помещение, однако не увидели признаков проведения там богослужений. Тем не менее, полиция намерена не спускать глаз с происходящего в здании фабрики.

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