Киншаса, , 07:57 — REGNUM

Власти ДР Конго выразили обеспокоенность в связи с попытками введения новой вакцины от Эболы, передает ВВС Africa.

Вакцинация населения (сс) UNMEER. Simon Ruf

Депутат Мухиндо Нзанги Бутондо объяснил свой скептицизм по отношению к вакцине тем, что ее экспериментальный состав вызовет ожесточенное сопротивление жителей.

«Это может вызвать такие вопросы, как: почему нас будут использовать в качестве подопытных кроликов?», — предположил политик.

Он сообщил, что введение новой вакцины не было обосновано никакими исследованиями. Людям не рассказали о недостатках первой вакцины, просто предложив новую без объяснения принципов действия, обеспокоен политик.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе министр здравоохранения ДР Конго Оли Илунга подал в отставку в связи с попытками введения новой вакцины, в которой, по его мнению, нет необходимости.

«По моему мнению, жители страны будут использованы для эксперимента, к несчастью, без их согласия», — добавил Бутондо, имея в виду конкуренцию между двумя производящими вакцину фармакологическими компаниями.