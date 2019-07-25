Якутск, , 07:57 — REGNUM

Финансирование малокомплектных школ не должно зависеть от количества учеников, а для учителей необходимо создать условия для качественной работы с достойной зарплатой, считает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению депутата, неправильно принимать решение по сохранению и поддержке малокомплектных школ, в которых предоставляется современное и качественное образование. И прежде, чем принимать любые решения по малокомплектным школам — необходимо определить на законодательном уровне критерии таких учебных заведений. Тумусов напомнил, что Госдумой принято постановление, согласно которому правительство РФ должно определить понятие малокомплектных школ.

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По мнению депутата, выделение финансирования таким школам не должно зависеть от количества учеников, а малокомплектность не должна отражаться на уровне заработной платы учителей.

Фетод Тумусов «Ведь это же, наоборот, хорошо, когда качественно можно заниматься с малым числом детей. Но у нас вместо этого получается наказание рублем: чем больше класс — тем лучше. Чиновнику, но не самим детям и уж тем более не педагогу».

Депутат уточнил, что качество образования — производная от многих факторов. И задача власти — обеспечить эти факторы: чтобы учитель мог работать не надрываясь, чтобы здоровье учеников было обеспечено вне зависимости от места расположения школы, чтобы удобства были не во дворе.

«Вот когда мы дадим малокомплектным школам всё это, тогда можно будет ставить условия. А пока мы должны им слишком много, чтобы делать громкие заявления о возможности их закрытия», — добавил Тумусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, во многих районах Якутии не хватает школ, а те, которые есть, находятся в ужасном состоянии, с «удобствами» на улице. В школах не хватает учителей, малокомплектные школы не всегда получают финансирование в полном объёме.