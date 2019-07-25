Нур-Султан, , 07:16 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал оказать помощь семье убитого егеря Каныша Нуртазинова. Об этом глава государства написал 25 июля на своей странице в Twitter.

«Семье, детям погибшего от рук браконьеров К. Нуртазинова будет оказываться помощь, его имя будет увековечено», — написал Токаев. Он отметил, что инспекторы «Охотзоопрома», пострадавшие от рук браконьеров, проявили мужество при охране природного достояния.

Глава государства также призвал пересмотреть законодательство Казахстана для усиления прав егерей и ужесточения наказания за браконьерство.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана два инспектора «Охотзоопрома» выявили факт незаконного отстрела сайгака. При попытке задержания злоумышленников инспекторы получили огнестрельные ранения. Один из егерей скончался по пути в больницу.

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