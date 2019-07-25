Кызыл, , 07:11 — REGNUM

Директор Туранского филиала Национального музея Тувы зарабатывает меньше, чем уборщицы в этом же учреждении. Об этом сообщил на своей странице в «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол по итогам визита в Пий-Хемский район.

По его словам, вопрос был поднят заслуженным работником культуры республики Татьяной Верещагиной.

«Она обратила внимание на парадоксальную ситуацию. Оказывается, в соответствии с майскими указами в музее повысили зарплату уборщицам до 7600 рублей, а про директора туранского филиала Национального, видимо, забыли. И она сейчас продолжает получать 6300 рублей», — написал глава, добавив, что ситуация абсурдная.

Он поручил социальному блоку правительства и минкультуры исправить ситуацию. Впрочем, Кара-оол также отметил, что республика «несмотря на все сложности», Тува справляется с выполнением майских указов, которые требуют постоянного повышения заработной платы.

В свою очередь добавим, что и 6,3 тыс. рублей зарплаты директора, и 7,3 тыс. уборщицкой зарплаты — это гораздо ниже законодательно установленного минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в России. Напомним, МРОТ в Туве для бюджетных учреждений составляет 11,28 тыс. рублей. Однако такая ситуация не редкая в республике.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медперсонал Кызыльской центральной клинической также получал зарплату ниже минимальному размеру оплаты труда. На ситуацию обратили внимание в прокуратуре, внеся представление главврачу об устранения нарушений закона.

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