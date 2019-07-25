Чебоксары, , 07:03 — REGNUM

История о резонансной аварии с двумя пострадавшими, которая произошла в Моргаушском районе Чувашии, получила продолжение. Предполагаемый виновник ДТП с двумя пострадавшими задержан. История примечательна тем, что за рулём иномарки «Ауди» мог находиться сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, не так давно осуждённый за нападение на полицейского. Более того, по неофициальной информации, иномарка могла мчаться по федеральной трассе со скоростью до 200 км/ч. В пресс-службе МВД по Чувашии не подтверждают, но и не опровергают эту информацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Официально полиция сообщает, что авария произошла 22 июля около 05:30 утра возле деревни Калмыково в Моргаушском районе: водитель «Ауди» наехал на металлическое ограждение, после чего совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «УАЗ-3909». От удара машины вылетели в кювет, водитель иномарки с места происшествия скрылся.

В результате два человека ранены: водитель «УАЗа» госпитализирован, за медицинской помощью также обратился пассажир. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В настоящее время скрывшийся водитель задержан. Назначены экспертизы и проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По неофициальным данным, за рулём иномарки мог находиться сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова. В полиции это не опровергают, но и не подтверждают. Напомним, сын градоначальника в мае 2019 года был осуждён за нападение на полицейского и побои. Как сообщало ИА REGNUM, молодого человека задержали в ночь с 8 на 9 февраля 2019 года. В ходе разбирательств было установлено, что сын градоначальника в ту ночь отправился из кальянной с друзьями в частный дом, где произошла потасовка. Была вызвана полиция. В отделении полиции осуждённый «говорил неприятные вещи», а затем ударил полицейского «кулаком в область правой щеки». Тогда Калининский районный суд Чебоксар признал подсудимого виновным в инкриминируемых деяниях, назначив один год четыре месяца условного лишения свободы.

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Напомним, что в 2016 году, в 17-летнем возрасте, сын Ладыкова попал в ДТП, но тогда отделались публичным извинением.