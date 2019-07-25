Горно-Алтайск, , 06:56 — REGNUM

Катунский хребет в Республике Алтай включили в список наиболее популярных направлений в России и СНГ для пеших горных походов.

Туристы, идущие к Белухе. Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Рейтинг был составлен аналитическим агентством ТурСтат на основе анализа их популярности, развитости инфраструктуры и транспортной доступности.

По этим критериям в топ-10 вошли Красная Поляна в Краснодарском Крае, Чимбулак в Казахстане, Крымские горы, Шахдаг в Азербайджане, Домбай в Карачаево-Черкессии, Катунский хребет, Приэльбрусье, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины и Каракол в Киргизии.

Напомним, Катунский хребет расположен в Центральном Алтае, на территории Республики Алтай. Его длина составляет около 150 км, а высшая точка — гора Белуха (4506 м), являющаяся также самой высокой вершиной в Сибири. Здесь берёт начало река Катунь.

Как сообщало ИА REGNUM, о большом туристическом потенциале Горного Алтая ранее не раз высказывался президент России Владимир Путин. По его словам, сегодня на Алтае реализуются крупные совместные российско-казахстанские проекты в сфере туризма.

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