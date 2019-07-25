Екатеринбург, , 06:51 — REGNUM

В Екатеринбурге судебные приставы выселили из дома на перекрёстке улиц Щорса и Московской семью из восьми человек. Хозяйка дома встала на колени перед чиновниками с просьбой не выселять, но решение суда было исполнено.

Как сообщает городской информационный портал «Е1», в процессе выселения гражданке стало плохо и приставы вызвали ей скорую. Женщина сообщила журналистам, что после того как вещи вынесли, рабочие приступили к сносу коттеджа. По её словам теперь им просто некуда идти, так как компенсацию за дом они не получили в полном объёме.

Отметим, что решение о выселении было принято судом весной 2019 года и в марте семья получила требование на выселение. А средства на компенсацию были переведены только в июне. Более того, по утверждениям хозяйки дома, за это время её родственница, которая является совладелицей жилья, скончалась. И теперь, чтобы получить положенные ей денежные средства, им необходимо вступить в права наследования.

Напомним, на данном участке планируется строительство дорожной развязки по улицам Щорса — Московской. Городская администрация обратилась с иском в суд о выселении граждан, чьи дома мешают работам, за денежную компенсацию. В данном случае суд обязал мэрию компенсировать гражданам 6,6 млн рублей.