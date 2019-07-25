Абакан, , 06:46 — REGNUM

В Хакасии обнаружен луговой мотылёк, сообщили ИА REGNUM 25 июля в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Фитосанитарный мониторинг посевов провели специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр». Уточняется, что впервые лёт бабочек лугового мотылька зафиксировали в конце мая. На текущий момент выявлена высокая численность гусениц лугового мотылька первого поколения (1, 2, 3 и единично 4 возраста). Гусениц обнаружили на площади 4,3 тыс. га со средней численностью 10,4 экземпляра на квадратный метр. При этом максимальная зарегистрированная численность — 200 экз./м2. Такое большое число гусениц нашли на сорной растительности в посевах кукурузы на площади 10 га. Пока они питаются сорняками, однако если корма будет не хватать, могут мигрировать на культурные растения. Хозяйству рекомендовали провести защитные мероприятия против вредителей.

Собственникам сельхозугодий советуют ежедневно наблюдать за полями, выявляя отродившихся гусениц, мониторить их численность и вредоносность. При массовом отрождении гусениц и численности, превышающей эпидпорог, необходима обработка. Также необходимо бороться с личинками младших возрастов. Защитные мероприятия нужно проводить в соответствии с прогнозом фитосанитарного состояния сельхозкультур Хакасии и только препаратами, разрешёнными к применению в России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярский край борется с сибирским шелкопрядом. В 2017 году в регионе удалось обработать и защитить от вредителя 887 тыс. га лесных участков. В 2018 году финансирование мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом в крае превысило 190 млн рублей.

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