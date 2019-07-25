Улан-Удэ, , 06:18 — REGNUM

В Бурятии рассказали о том, жители каких регионов чаще всего участвуют в программе «Дальневосточный гектар». По словам министра имущественных отношений республики Маргариты Магомедовой, большинство получивших бесплатные участки на ДФО — местные жители региона.

«Наибольший процент получателей дальневосточного гектара — 83% — это местные жители данного субъекта. Эта статистика говорит о том, что программа в первую очередь направлена на то, чтобы заинтересовать и удержать местных жителей Дальневосточного федерального округа», — сообщила министр.

Распространение этой программы на территорию Бурятии обсудили на внеочередной сессии Народного Хурала Бурятии 24 июля. В ходе заседания были приняты два закона, регламентирующих выдачу участков.

Первый утвердил запретные зоны, в который вошли Центральная экологическая зона Байкала, города Улан-Удэ и Северобайкальск с двадцатикилометровыми буферными зонами вокруг, инвестиционные площадки, сакральные места и прочее. Всего под запретом окажется более половины территории республики.

Также депутаты приняли закон о максимальной цене на землеустроительные работы, которая составит максимум 12 тыс. рублей для участков площадью до одного гектара. Для участков размером от 1 до 5 га максимальная стоимость составит 18 тыс. рублей, от 5 до 10 га — до 24 тыс. рублей.

«Если сравнивать с другими регионами Российской Федерации, то предлагаемые нами цены — наиболее низкие по отношению к другим регионам», — отметила замминистра экономики республики Елена Тыжинова.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Госдуме приняли во втором чтении законопроект, который расширяет программу «дальневосточного гектара» на два новых региона ДФО — Бурятию и Забайкальский край. Программа начнёт действовать в три этапа — с 1 августа участки смогут получить только жители субъекта. Через полгода бесплатные гектары смогут получить уже жители всех дальневосточных регионов. Наконец, с 1 августа 2020 года программа станет доступной для всех граждан России.

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