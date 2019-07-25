Благовещенск, , 05:59 — REGNUM

Второй месяц в Благовещенске не утихают страсти вокруг предстоящей передачи гаража станции «скорой помощи» на аутсорсинг в госкорпорацию «Ростех». Медики и водители уверены, что это приведёт к развалу системы оказания экстренной медицинской помощи жителям города. Работники станции «скорой помощи» решили решили выйти на митинг с лозунгом «Я/Мы Скорая помощь», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Приамурья Василий Орлов заверил сотрудников станции «скорой помощи», что передача на аутсорсинг материально-технической базы станции позволит получить новые укомплектованные реанимобили, а высвободившиеся машины будут переданы в районные больницы области.

Тем не менее, в социальных сетях распространяется информация, опровергающая слова губернатора, приводится негативный опыт других регионов, где реализуется подобный пилотный проект. Поэтому работники, не желая развала работающий системы, заявили о готовности выйти 4 августа на митинг в поддержку сохранения станции «скорой помощи» в существующем виде. Лозунгом митинга станет фраза «Я/Мы Скорая помощь».

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Как сообщало ИА REGNUM, вопросы медицины очень остро стоят в Приамурье. По настоящее время в области нет министра здравоохранения после увольнения Андрея Субботина, который предпочёл оставить свой пост после ряда скандалов в медицинских учреждениях области.