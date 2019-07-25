Москва, 25 июля 2019, 01:13 — REGNUM
В Москве на дне пруда нашли машину, набитую оружием. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.
По его словам, в Детском Черкизовском парке проводились работы по полной очистке и реабилитации пруда.
«При очистке пруда со дна подняли легковую машину, набитую оружием. Наверное, сказалась близость известного «Черкизона», — написал мэр.
Собянин рассказал, что в парке идёт масштабное благоустройство, уже сделали площадки для детей и кластер экстремальных видов спорта. Также отремонтировано регбийное поле.