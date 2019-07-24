Москва, , 23:02 — REGNUM

Сотрудники полиции пришли с обысками в дом оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Об этом сообщил сегодня, 24 июля, пресс-секретарь «Партии перемен» Алексей Обухов.

Обыск (cc) RobillardMichel

По его словам, в квартиру к Гудкову пришли около 10 сотрудников полиции. Также он отметил, что адвокат Гудкова уже выехал на место.

По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Отец Гудкова — Геннадий Гудков считает, что обыск на квартире его сына проводится в рамках недавно возбужденного уголовного дела по статье 41 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

Речь идёт о тех самых несогласованных акциях протеста в Москве после того, как ряду граждан было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. Среди этих граждан — ближайшие соратники оппозиционного блогера Алексея Навального.