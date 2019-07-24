Карабаново, , 22:27 — REGNUM

Глава администрации Александровского района Владимирской области Александр Дудоров во время рабочей поездки в Карабаново лично убедился в необходимости строительства дороги — автомобиль чиновника чуть не застрял в грязи в Чистопольском переулке, где находятся дома, выделенные многодетным семьям. Об этом сообщил портал «Новый город Александров».

Рабочую поездку в Карабаново Дудоров совершил 19 июля. Он остался недоволен состоянием дел в Чистопольском переулке. Глава района поручил наладить водоотведение, прокопать кюветы и прошлифовать проезжую часть грейдером, а также установить уличный фонарь. На выполнение работ он отвёл две недели.

Александр Дудоров был назначен главой администрации Александровского района 26 июня 2019 года. За него единогласно проголосовали члены совета народных депутатов.