Пекин, , 22:13 — REGNUM

Министерство общественной безопасности Китая выпустило уведомление на 50 беглых преступников класса А, подозреваемых в серьёзных преступлениях, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Арест

В министерстве призвали общественность сообщать все сведения и делиться полезной информацией с властями касательно местонахождения преступников. Неравнодушным гражданам обещано вознаграждение в размере 100 тыс. юаней (около $14 531) за каждого пойманного беглеца.

Министерство также запустило общенациональную кампанию по поимке мошенников и подозреваемых в преступлениях, находящихся на свободе, которая продлится с 14 июня по 31 октября 2019 года.

На данный момент уже было поймано 57 106 беглецов, включая 7266, причастных к серьёзным преступлениям в рамках операции. В общей сложности было поймано 1350 беглецов, находящихся в бегах пять лет и 345 человек, скрывавшихся от правосудия 10 и более лет.